Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бохум
Сегодня
22:30 (Мск)
Боруссия М
Германия - Бундеслига|27-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
23:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Эльче
Завтра
18:15 (Мск)
Валенсия
Испания - Примера|29-й тур
Зенит
Завтра
19:30 (Мск)
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|22-й тур
Спорт

РФС отреагировал на оставленный в силе запрет на участие россиян в турнирах ФИФА

В РФС заявили, что ожидают решения CAS о переносе стыковых матчей сборной России к ЧМ-2022

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на оставленный Спортивным арбитражным судом (CAS) в силе запрет для отечественных клубов и сборных участвовать в турнирах Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

«CAS принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства», — отреагировали в союзе.

В РФС сообщили, что в ближайшее время ожидается решение CAS по отдельному запросу о возможности переноса стыковых матчей квалификационного раунда чемпионата мира-2022 с участием сборной России на более поздний срок.

О решении CAS стало известно ранее 18 марта. Суд рассматривал апелляцию РФС, которую организация подала 7 марта.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Стала известна цель Байдена в разговоре с Си Цзиньпином
Российская авиакомпания пообещала самостоятельно ремонтировать самолеты Boeing
Польша увеличит численность армии почти в два раза
Российский бизнес в США «закошмарили»
Путин подписал указ о дополнительных мерах в валютном регулировании
Прокуратура попросила для Эдварда Била год и четыре месяца колонии
Литва объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Сотрудники казанской колонии поймали кота-наркокурьера и показали его на видео
В России напомнили о ядерном ударе США по Японии после слов Байдена о Путине
Раскрыто возможное средство против неизлечимой деменции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.