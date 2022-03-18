РФС отреагировал на оставленный в силе запрет на участие россиян в турнирах ФИФА

В РФС заявили, что ожидают решения CAS о переносе стыковых матчей сборной России к ЧМ-2022

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на оставленный Спортивным арбитражным судом (CAS) в силе запрет для отечественных клубов и сборных участвовать в турнирах Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

«CAS принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства», — отреагировали в союзе.

В РФС сообщили, что в ближайшее время ожидается решение CAS по отдельному запросу о возможности переноса стыковых матчей квалификационного раунда чемпионата мира-2022 с участием сборной России на более поздний срок.

О решении CAS стало известно ранее 18 марта. Суд рассматривал апелляцию РФС, которую организация подала 7 марта.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.