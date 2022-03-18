Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

От YouTube потребовали прекратить транслировать рекламу с угрозами россиянам

Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян

Фото: Shutterstock

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре обратили внимание, что в последнее время на сервисе стали транслироваться рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. «Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан», — говорится в заявлении.

Представители ведомства также отметили, что распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google, которой принадлежит YouTube.

В Роскомнадзоре добавили, что в последние недели американские IT-компании Google и Meta занимают четко выраженную антироссийскую позицию. Сообщается, что на принадлежащих этим корпорациям ресурсах была развернута кампания по дискредитации Вооруженных сил России, российских средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать аккаунт телеканала «Спас». В ведомстве заявили, что действия администрации сервиса нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Ален Делон захотел уйти из жизни с помощью эвтаназии
ЛНР взяла под контроль почти все населенные пункты в Луганской области
США заплатят до 500 миллионов рублей за помощь в поиске яхт российских олигархов
Экс-советник президента США призвал учесть интересы России
Кулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным «хоть завтра»
Российская школьница попыталась продать племянницу
Стало известно об уничтожении скрытого узла связи ВСУ российскими военными
В Казахстане обеспокоились из-за поставок медикаментов с Украины
Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине
Турецкая сеть фастфуда собралась заменить «Макдоналдс» в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.