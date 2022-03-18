От YouTube потребовали прекратить транслировать рекламу с угрозами россиянам

Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре обратили внимание, что в последнее время на сервисе стали транслироваться рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. «Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан», — говорится в заявлении.

Представители ведомства также отметили, что распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google, которой принадлежит YouTube.

В Роскомнадзоре добавили, что в последние недели американские IT-компании Google и Meta занимают четко выраженную антироссийскую позицию. Сообщается, что на принадлежащих этим корпорациям ресурсах была развернута кампания по дискредитации Вооруженных сил России, российских средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать аккаунт телеканала «Спас». В ведомстве заявили, что действия администрации сервиса нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.