Junge Welt: в Германии требования посла Украины Мельника к канцлеру Шольцу вызвали скандал

В Германии случился скандал из-за агрессивной риторики посла Украины Андрея Мельника и его требований к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Junge Welt.

Как пишет издание, требования Мельника к Берлину и заявления с целью втянуть Германию в вооруженный конфликт, нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, что начало вызывать раздражение у представителей немецких властей.

Так, киевский дипломат потребовал от Шольца выступить с очередным правительственным заявлением, из-за чего у парламентского госсекретаря в министерстве строительства Серена Бартоля «лопнуло терпение» и он написал в Twitter, что «начинает находить этого “посла” просто невыносимым». «После этого ему вероятно кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился "в особенности за кавычки"», — пишет газета.

Однако и после этого риторика Мельника не изменилась, указало издание. Он высказал недовольство тем, как издание Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона «Азов», и потребовал от издания прекратить «демонизировать мужественных борцов».

Ранее депутат бундестага ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила о вреде от поставок оружия на Украину. По ее словам, оружие, которое поставляется Украине, лишь затягивает кризис, и при этом никак не помогает Киеву. Парламентарий отметила, что обещание членства Украины в НАТО также не помогло стране.