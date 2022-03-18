С ушедшего в горы на шесть лет барана за час состригли 44 килограмма шерсти

Сбежавший баран несколько лет блуждал по горам и отрастил 44 килограмма шерсти

С потерявшегося барана, которого нашли в горах в австралийском штате Виктория, состригли 44 килограмма шерсти. Видео стрижки барана опубликовано на странице приюта для животных Edgar’s Mission в Facebook.

Владелица приюта Пэм Эхерн получила сообщение о животном, которого нашел турист рядом с горой Александр. Баран, которого в честь места его находки назвали Алекс, предположительно, сбежал с фермы, когда был ягненком, и несколько лет блуждал по горам. За последние шесть лет его ни разу не стригли. Возможно, он исчез еще до первой стрижки. В общей сложности он отрастил около 44 килограммов шерсти.

«Шерсть была в моче, ветках и насекомых», — рассказала Эхерн. Шерсть барана была настолько спутанной, что Эхерн пришлось обратиться к эксперту, который смог бы постричь его. Холли Кендалл, которая в итоге постригла барана, отметила, что после часовой процедуры Алексу стало гораздо легче. «Когда мы закончили, он все еще не мог без посторонней помощи стоять на ногах, но было видно, что его взгляд становится все яснее», — сказала она.

В подписи к видеозаписи с бараном говорится, что этих животных требуется стричь по меньшей мере раз в год, чтобы они нормально себя чувствовали. «Это прямой результат селекции ради шерсти, а шерсть животных стригут для коммерческих целей. Вот так мы повлияли на жизнь баранов», — говорится в сообщении.

Эхерн заявила, что Алекс теперь будет жить в ее приюте. Она добавила, он уже подружился с двумя овцами — Хлоэ и Молли.

Ранее сообщалось, что самого дорогого в мире барана продали на аукционе в Шотландии за рекордные 367,5 тысячи фунтов. Баран по кличке Двойной Бриллиант (Double Diamond) принадлежит к породе тексель, которую используют в основном для размножения.

