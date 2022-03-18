В Германии раскрыли детали разговора Путина и Шольца

Канцлер ФРГ Шольц призвал президента России Путина заключить мирное соглашение с Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонных переговоров призвал президента России Владимира Путина заключить мирное соглашение с Киевом и ввести режим прекращения огня на Украине. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства Германии.

«Канцлер Германии призвал президента России к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта», — раскрыли детали беседы представители канцлера. Пресс-служба отметила, что разговор длился чуть более часа.

В свою очередь Путин заявил, что Россия готова продолжить поиск решения, которое будет удовлетворять ее принципиальным позициям, несмотря на попытки Киева затянуть мирные переговоры с Москвой.

Ранее немецкие СМИ сообщили о скандале из-за агрессивной риторики посла Украины Андрея Мельника и его требований к канцлеру ФРГ. Издание Junge Welt указало на то, что требования Мельника к Берлину имеют цель втянуть Германию в вооруженный конфликт, и это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.