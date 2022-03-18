«Аэродинамика»: ушедшие из-за непогоды на запасной аэродром самолеты вылетят в Сочи

Пять самолетов, которые из-за непогоды не смогли совершить посадку в Сочи и были вынуждены отправиться на запасной аэродром в Минеральных Водах, готовятся к вылету в Сочи. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика».

«В течении 1,5 часов все пять рейсов, ушедших на запасной аэродром в Минводы, вернутся в Сочи. Самолеты готовятся к вылету», — сообщили представители компании.

Ранее власти Сочи проинформировали жителей и туристов о том, что на территории курорта ожидается сильный снегопад и падение температуры воздуха ниже нуля градусов.

Отмечается, что еще пять самолетов, которые в четверг, 17 марта, из-за погодных условий не смогли совершить посадку в Сочи, приземлились на территории сочинском аэродрома.

«Пять воздушных судов, которые находились в зоне ожидания, благополучно совершили посадку в аэропорту Сочи», — рассказали представители организации.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), летевший из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги, пролетая над Карелией. Причиной сигнала стало анонимное сообщение о минировании. Лайнер не стал снижать высоту и благополучно приземлился в Шереметьеве.

Позднее в тот же день сигнал тревоги подал пассажирский самолет Boeing 737, следовавший по маршруту Москва — Сочи. Борт также не стал менять курс и совершил посадку в аэропорту назначения.