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Шведский биатлонист высказался об отстранении россиян от международных турниров

Шведский биатлонист Самуэльссон назвал странным возможное возвращение россиян на турниры

Фото: Tomi Hänninen / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по биатлону Себастиан Самуэльссон выступил против возможного возвращения россиян на международные турниры в ближайшее время. Высказывание шведского спортсмена приводит Aftonbladet.

«Российских спортсменов отстранили почти три недели назад, и с тех пор в мире не произошло ничего нового. Возвращать их было бы очень странно», — заявил Самуэльссон. Он также добавил, что шведы стараются не обсуждать названные санкции в отношении россиян.

В конце февраля Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил допустить спортсменов из России к стартам только в нейтральном статусе. После таких изменений Союз биатлонистов России сообщил, что спортсмены досрочно завершают сезон.

2 марта IBU объявил о запрете россиянам на участие в международных соревнованиях. Такие же санкции коснулись биатлонистов из Белоруссии.

Алексей Гусев
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