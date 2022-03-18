Шведский биатлонист высказался об отстранении россиян от международных турниров

Шведский биатлонист Самуэльссон назвал странным возможное возвращение россиян на турниры

Олимпийский чемпион по биатлону Себастиан Самуэльссон выступил против возможного возвращения россиян на международные турниры в ближайшее время. Высказывание шведского спортсмена приводит Aftonbladet.

«Российских спортсменов отстранили почти три недели назад, и с тех пор в мире не произошло ничего нового. Возвращать их было бы очень странно», — заявил Самуэльссон. Он также добавил, что шведы стараются не обсуждать названные санкции в отношении россиян.

В конце февраля Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил допустить спортсменов из России к стартам только в нейтральном статусе. После таких изменений Союз биатлонистов России сообщил, что спортсмены досрочно завершают сезон.

2 марта IBU объявил о запрете россиянам на участие в международных соревнованиях. Такие же санкции коснулись биатлонистов из Белоруссии.