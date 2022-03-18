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В России Байдена сравнили с капитаном «Титаника»

Депутат Шеремет сравнил президента США Байдена с капитаном «Титаника»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости сравнил президента CША Джо Байдена с капитаном «Титаника», который ведет свою страну к краху.

Комментируя решение Байдена о передаче Украине оборонной помощи в размере одного миллиарда долларов, российский парламентарий заявил, что американский лидер сделал очередной антироссийский выпад, в результате которого Вашингтон «неминуемо столкнется с айсбергом нерешаемых проблем». «Байден все больше напоминает капитана "Титаника", который ведет лайнер под названием США к неминуемой гибели», — считает Шеремет.

По его мнению, президент США подвергает опасности своей враждебной и агрессивной политикой благополучие всего американского народа.

За последнюю неделю объем американской военной помощи Киеву достигнет миллиарда долларов. Байден рассказал, что помимо финансовой поддержки украинской стороне будут переданы 800 систем ПВО, а также 20 единиц боеприпасов.

Ранее стало известно, что власти США планируют в скором времени значительно расширить список санкций против России на фоне ситуации вокруг Украины. CNN пишет, что новые ограничения коснутся высокопоставленных российских чиновников, в том числе людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

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Марина Совина
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