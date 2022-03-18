Стало известно об уничтожении скрытого узла связи ВСУ российскими военными

Минобороны сообщило об уничтожении узла связи ВСУ беспилотным летательным аппаратом

Минобороны России сообщило о том, что российские военные уничтожили замаскированный в лесу узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства в пятницу, 18 марта.

Узел связи был выведен из строя попаданием высокоточного ракетного вооружения.

Ранее стало известно, что российские вооруженные силы с помощью средств противовоздушной обороны отбили удар по Мелитополю, нанесенный украинской стороной ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, обстрел был произведен с северного направления. Российские силы засекли координаты, с которых ВСУ произвели пуск ракет и нанесли туда удар двумя ракетами «Искандер».