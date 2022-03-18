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Выявлена способность животных испытывать эмоции

Нидерландские ученые подняли вопрос наличия чувств у животных

Фото: Yara Nardi / Reuters

Нидерландские ученые из Лейденского и Утрехтского университетов выявили способность животных испытывать эмоции. К таким выводами они пришли в исследовании, опубликованном в научном журнале Affective Science.

В предыдущих работах специалисты уже поднимали этот вопрос и выдвигали гипотезы, гласящие, что некоторые животные (например, приматы) способны переживать различные ситуации через эмоции. Однако предметом многих споров оставался вопрос, есть ли у них чувства.

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Исследователи подразделяют эмоцию на несколько компонентов: физиологический, который определяет, как тело реагирует на воздействие, поведенческий, который заставляет выражать эмоции, и когнитивный, который заставляет делать определенный выбор. Многие виды животных оказались способны проявлять совокупность всех составляющих, что говорит о наличии испытываемых эмоций.

Кроме того, чувства ученые рассматривают как субъективную интерпретацию переживаемых эмоций. Например, негативные эмоции заставляют чувствовать себя несчастным. Способность испытывать чувства позволяет также сопереживать, но для этого важно присутствие когнитивных проявлений: способность воспринимать чувства и эмоции другого.

Для исследования эмоций у животных используются современные методы, например тепловизионная камера, которая может измерять физиологическую реакцию к пугающему образу. Однако существуют некоторые трудности для исследований чувств животных: ведь им нельзя задать вопросы, как людям. Тем не менее авторы работы предлагают с этической точки зрения рассматривать животных как существ, способных испытывать чувства, по крайне мере пока не доказано обратное.

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Елена Апазиди
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