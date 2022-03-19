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«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Ахмат» в матче 22-го тура РПЛ со счетом 3:2

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Счет открыли гости — на 10-й минуте отличился Рифат Жемалетдинов. Игроки «Ахмата» отыгрались на 20-й минуте матча усилиями Александра Трошечкина. В концовке первого тайма хозяева вышли вперед, мяч в ворота «Локомотива» отправил Даниил Уткин.

Во втором тайме «Локомотив» сумел переломить ход встречи. Игроки столичного клуба отличились дважды. Сперва на 54-й минуте голом отметился Вильсон Изидор, а на 62-й минуте точный удар нанес Яг Кухта. Итоговый счет во встрече — 3:2 в пользу гостей.

«Локомотив» после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с 34 очками. «Ахмат» расположился на седьмой строчке с 31 очком.

Николай Костюков
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