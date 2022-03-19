Александр Емельяненко оценил победу Харитонова над американским боксером

Александр Емельяненко назвал победу Харитонова над американцем заявкой на «Оскар»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на победу соотечественника Сергея Харитонова над американским боксером Маликом Скоттом. Спортсмен высказался в Instagram.

«Серьезная заявка на "Оскар", Сережа, в нашем бою цирка не будет. Готовься к битве, а не к актерской игре», — написал Емельяненко.

14 марта Харитонов вызвал на бой Александра Емельяненко. Спортсмен назвал соперника алкашом и предложил ему подраться на голых кулаках, без судьи.

41-летний Харитонов провел 41 бой по правилам MMA, на его счету 31 победа и восемь поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися. В 2006 году спортсмен проигрывал Александру Емельяненко нокаутом. На счету 40-летнего бойца 38 поединков, 28 побед, девять поражений и одна ничья.

