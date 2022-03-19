Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Эльче
Сегодня
18:15 (Мск)
Валенсия
Испания - Примера|29-й тур
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|22-й тур
Интер М
Сегодня
20:00 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|30-й тур
Бавария
Сегодня
20:30 (Мск)
Унион
Германия - Бундеслига|27-й тур
Спорт

Александр Емельяненко оценил победу Харитонова над американским боксером

Александр Емельяненко назвал победу Харитонова над американцем заявкой на «Оскар»

Кадр: Ушатайка / YouTube

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на победу соотечественника Сергея Харитонова над американским боксером Маликом Скоттом. Спортсмен высказался в Instagram.

«Серьезная заявка на "Оскар", Сережа, в нашем бою цирка не будет. Готовься к битве, а не к актерской игре», — написал Емельяненко.

14 марта Харитонов вызвал на бой Александра Емельяненко. Спортсмен назвал соперника алкашом и предложил ему подраться на голых кулаках, без судьи.

41-летний Харитонов провел 41 бой по правилам MMA, на его счету 31 победа и восемь поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися. В 2006 году спортсмен проигрывал Александру Емельяненко нокаутом. На счету 40-летнего бойца 38 поединков, 28 побед, девять поражений и одна ничья.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Лукашенко заявил о последнем шансе для Украины
В ЦРУ рассказали о секретной подготовке украинских военных
Минобороны показало видео уничтожения склада с боеприпасами ВСУ
Александр Емельяненко оценил победу Харитонова над американским боксером
Лукашенко назвал условие прекращения боевых действий на Украине
Экономист рассказал об опасностях сделок с недвижимостью
Рогозин заявил о вечной консервации стола ракеты «Союз-2» на Куру
Американцы высмеяли угрозы Байдена в адрес Китая
Рогозин допустил отключение России от GPS
Большинство россиян ничего не сделали с накоплениями после изменений в экономике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.