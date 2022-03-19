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Американцы высмеяли угрозы Байдена в адрес Китая

Читатели Breitbart назвали пустыми угрозы президента США Байдена в адрес Си Цзиньпина

Фото: Al Drago / Reuters

Читатели американского портала Breitbart высмеяли угрозы президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе переговоров Байден предупредил китайского коллегу о последствиях, если Китай поддержит спецоперацию России на Украине. Цитаты жителей Соединенных Штатов, раскритиковавших заявления американского лидера, опубликованы в комментариях к материалу Breitbart в Twitter.

Белый дом пригрозил Пекину «серьезными последствиями», если руководство страны действительно решит предложить военную или экономическую помощь России.

Публикация вызвала среди пользователей оживленную дискуссию. Многих насмешили угрозы Байдена, которые, по их мнению, являются пустыми.

«Бесценно. Си съел Байдена на обед», — заметил Marty King.

«Звонок был еще одной неудачей Байдена. Байден просил у Си того и этого, а Си просто сказал, как все будет», — поделился мнением BD2007.

«Китай смеется над Байденом», — резюмировал TheBayBee.

«Байдену пора замолчать и перестать нарываться на ссоры. Он начал это дурацкое соревнование с Китаем, из-за которого наша экономика придет в упадок. Китай вполне может выключить всю нашу электронику. Такими темпами нас быстро отбросит назад в 80-е», — выразил позицию Tom.

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18 марта Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. В ходе беседы они обсудили специальную операцию России на Украине. Американский лидер предупредил коллегу о последствиях, которые ждут Китай в случае материальной поддержки России.

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Алина Гончарова
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