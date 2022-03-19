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Захарова назвала БДИПЧ ОБСЕ политически ангажированной структурой

Представитель МИД России Захарова назвала БДИПЧ ОБСЕ политически ангажированной структурой
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ предвзятой, политически ангажированной структурой, ставшей послушным инструментом Запада. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас давно нет ни малейших иллюзий относительно БДИПЧ ОБСЕ. Это — абсолютно предвзятая, политически ангажированная структура, ставшая послушным инструментом Запада в деле тиражирования двойных стандартов и продвижения неолиберальных установок в сфере прав человека», — заявила представитель ведомства.

Захарова напомнила, что после антиконституционного госпереворота на Украине в 2014 году по всей стране десятки народных избранников разных уровней — от муниципального до депутатов Верховной рады — многократно подвергались «народной люстрации», однако бюро этого не замечало.

«Проще говоря, нациствующие молодчики и откровенные бандиты избивали законно избранных представителей власти, обливали их зеленкой и засовывали в мусорные баки, заставляя подписывать заявления об увольнении», — подчеркнула Захарова.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) — один из институтов ОБСЕ. Занимается обеспечением уважения прав и основных свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов. Штаб-квартира располагается в Варшаве.

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Марина Совина
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