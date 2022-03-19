Врач перечислила опасности ежедневного употребления кофе

Врач Чернышова заявила, что частое употребление кофе ведет к истощению сердечной мышцы

Ежедневное употребление кофе в больших количествах опасно тем, что может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и истощению сердечной мышцы, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

«При избыточном потреблении кофе излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений, что может приводить к истощению сердечной мышцы и негативно сказаться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила врач.

Среди перечисленных терапевтом негативных последствий частого употребления кофе — раздражительность, тревожность и нарушение сна вследствие чрезмерной стимуляции нервной системы. Чернышова также рассказала, что напиток выводит калий и другие микро- и макроэлементы из организма, так что их необходимо восполнять.

Однако, заметила врач, одна-две чашки кофе в день не навредят, а, напротив, будут полезны при умственной работе.

Ранее ученые Университета Южной Австралии выяснили, что частое употребление кофе (шесть или более чашек в день) увеличивает содержание липидов в крови, что значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кофейные зерна также содержат вещество кафестол, повышающее уровень холестерина. В то же время фильтрованный и растворимый кофе его не содержит, поэтому менее опасен.