Россиян предупредили об опасных сделках с недвижимостью

Экономист Переславский призвал отказаться от спекулятивных инвестиций в недвижимость

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что существует два направления — сделки с жилой и коммерческой недвижимостью. Кроме того, есть два варианта инвестиций в жилье — спекулятивный или на долгосрочный, передает «Прайм».

Экономист предупредил россиян об опасных сделок с недвижимостью и призвал отказаться от подобных инвестиций. Этого лучше не делать, поскольку цены «что на жилье, что на коммерцию постепенно начинают снижаться». В частности, жилая недвижимость падает в стоимости из-за отсутствия спроса на ипотеку.

Однако в долгосрочной перспективе интересными могут стать сделки с офисами и складами. Переславский допустил возвращение западных компаний на рынок и отметил их потребность в недвижимости.

«Таким образом, спекулятивные операции на рынке недвижимости в текущее время — фактически закрытая тема, так как вероятность хорошей прибыли слишком невелика, в то время как долгосрочные вложения, особенно в коммерческую недвижимость, станут актуальны сразу после деэскалации конфликта с Западом», — заключил эксперт.

Ранее риелтор Константин Барсуков оценил ситуацию на рынке недвижимости в России. По его мнению, сейчас наблюдается локальный дефицит, поэтому цены на жилье могут вырасти.