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Лукашенко заявил о последнем шансе для Украины

Лукашенко: сейчас единственный момент, чтобы Украина достойно вышла из данного положения

Фото: Globallookpress.com

Сейчас единственный момент, чтобы Украина могла достойно выйти из создавшегося положения. Если он будет утрачен, его сложно будет вернуть. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, сообщает Telegram-канале «Пул Первого».

Украине, по его словам, необходимо цепляться за этот момент. Это будет выгодно и для нее, и для России, и для Белоруссии. «Главное — мы сохраним тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что западные страны толкали Украину на конфликт с Россией. Глава государства отметил, что перед началом конфликта он делал все, чтобы был мир. «Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров — я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине», — уточнил Лукашенко.

17 марта он назвал условие прекращения огня на Украине. По его утверждению, это будет возможно после того, как вырабатываемый в ходе переговоров Москвы и Киева договор будет парафирован (предварительно подписан инициалами лиц, участвовавших в выработке документа).

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Сергей Истомин
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