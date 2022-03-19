Лукашенко заявил о последнем шансе для Украины

Лукашенко: сейчас единственный момент, чтобы Украина достойно вышла из данного положения

Сейчас единственный момент, чтобы Украина могла достойно выйти из создавшегося положения. Если он будет утрачен, его сложно будет вернуть. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, сообщает Telegram-канале «Пул Первого».

Украине, по его словам, необходимо цепляться за этот момент. Это будет выгодно и для нее, и для России, и для Белоруссии. «Главное — мы сохраним тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что западные страны толкали Украину на конфликт с Россией. Глава государства отметил, что перед началом конфликта он делал все, чтобы был мир. «Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией. Знаете, 400 километров — я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине», — уточнил Лукашенко.

17 марта он назвал условие прекращения огня на Украине. По его утверждению, это будет возможно после того, как вырабатываемый в ходе переговоров Москвы и Киева договор будет парафирован (предварительно подписан инициалами лиц, участвовавших в выработке документа).