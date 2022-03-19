Опубликованы кадры уничтожения разведывательно-диверсионного подразделения ВСУ

Минобороны РФ показало кадры уничтожения разведывательно-диверсионного подразделения ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео появилось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно, как российские военные наносят удар по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, осуществляющей

разведывательно-поисковые действия на четырех военных автомобилях американского производства.

После удара высокоточным ракетным вооружением группу уничтожили, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов. Отмечается, что командир ведущего вертолета прикрыл группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.