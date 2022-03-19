Украина признала потерю выхода к Азовскому морю

Минобороны Украины заявило о потере ВСУ выхода к Азовскому морю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли выход к Азовскому морю, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию министерства обороны страны.

В оперативной сводке уточняется, что российские военнослужащие «частично достигли успеха в Донецком оперативном районе». «Временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», — заявили в Минобороны.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними.

24 февраля Россия сообщила о временной приостановке судоходства в Азовском море. В этот день российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.