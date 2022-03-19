Россиянам дали советы в выборе подержанных автошин

Автоэксперт Кадаков рекомендовал покупать подержанные шины на больших складах

Главный совет при выборе подержанных шин заключается в том, что не стоит спешить, чтобы не упустить из вида возможные повреждения бывших в употреблении покрышек. О том, как их правильно купить, в беседе с «Лентой.ру» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Не надо покупать шины, которые стоят где-то на улице, на развалах, зимой и летом хранятся не пойми как — толком не выбрать, ветер дует, неприятно, времени нет выбирать, посмотреть», — добавил он.

Собеседник «Ленты.ру» рекомендовал российским автомобилистам пользоваться услугами продавцов, у которых имеются большие склады, куда можно прийти и спокойно сделать выбор.

«Чуть получше состояние, но подороже, или чуть похуже, но подешевле. Чтобы можно было отбортировать, отбалансировать, посмотреть, чтобы колеса были ровные и так далее. Только вот не надо торопиться. Если ничего не подходит, купите в другом месте. Расстаться со своими деньгами вы всегда успеете», — резюмировал он.

Ранее эксперт посоветовал автомобилистам не откладывать на осень покупку зимнего комплекта шин, если такое значится в их планах. По его словам, это имеет смысл, потому что сейчас трудно спрогнозировать, что произойдет на рынке автомобильных покрышек в ближайшие месяцы.