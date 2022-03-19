Брокер из США рассказал о попытке россиян продать недвижимость в Нью-Йорке

Financial Times сообщила о попытке россиян быстро продать недвижимость на Манхэттене

Россияне в попытках продать недвижимость на Манхэттене, чтобы быстрее ликвидировать активы перед тем, как они попадут под антироссийские санкции, обращаются за помощью к брокерам, сообщает газета Financial Times со ссылкой на нью-йоркского брокера элитной недвижимости Долли Ленц.

По словам Ленц, россияне, пытающиеся избавиться от недвижимости, делают это без лишнего шума, пользуясь непубличными объявлениями, которые являются «признаками бедствия». Из-за этого потенциальные покупатели понимают, в каком затруднительном положении оказались россияне, так что вопрос заключается в том, на какие уступки те готовы пойти, чтобы успеть заключить сделки.

Эксперт по недвижимости поделилась, что получила огромное количество обращений от инвесторов, желающих «по дешевке» купить недвижимость россиян.

В свою очередь директор по исследованиям Serhant Гарретт Дердериан сказал, что речь идет об «очень небольшой группе». Он заметил, что глобальные рынки Нью-Йорка и Майами предпочитают богачи, при этом в Нью-Йорке сейчас не распродают недвижимость россиян. Фактически невозможно назвать точное число владеющих недвижимостью выходцев из России, поскольку большинство оформляли сделки через подставные компании.

Санкции в отношении России были введены странами Евросоюза, США, Великобританией, Японией, Канадой и другими государствами в конце февраля и начале марта после объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине.

