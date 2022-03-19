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Новак назвал возможные меры поддержки нефтегазовой отрасли России

Вице-премьер РФ Новак призвал к кооперации правительства и бизнеса в нефтегазовой отрасли
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Российский вице-премьер Александр Новак обсудил с руководством нефтегазовых компаний возможные меры поддержки отрасли в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство.

Темой разговора предпринимателей и политика стала координация действий на внутреннем рынке топлива и необходимость усиления кооперации правительства и бизнеса для сохранения стабильности. Новак подчеркнул важность совместной работы бизнеса и власти в вопросе сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке.

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По его словам, необходимо придерживаться ранее принятых решений по топливному рынку. «Чтобы цены находились в пределах уровня инфляции», — назвал вице-премьер цель. Политик призвал проанализировать, какое влияние новые ограничения могут оказать на работу российского рынка.

Ранее стало известно, что Россия нашла замену Европе на нефтяном рынке. По данным издания Financial Times, экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза, что является признаком радикальной перестройки поставок энергоресурсов.

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Марина Совина
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