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Народная милиция ДНР начала освобождение города Марьинки

Силы ДНР начали освобождение города Марьинки к западу от Донецка

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) начала освобождение города Марьинки к западу от Донецка, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали столицу республики. Об этом сообщили в Telegram оборонного ведомства.

«Наши войска продвигаются, зашли на окраины Марьинки. Сейчас потихонечку зачищают улицы от бандитов этих всех, нацистов», — уточнили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что освобождение города выведет Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик Донецка из зоны досягаемости для обстрелов со стороны украинской армии.

Ранее Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 63 украинских военных за сутки. Помимо этого, за последние 24 часа четыре мирных гражданина погибли в результате обстрела. В ходе зачистки от украинских войск Марьинки в ДНР девять человек сложили оружие, двоим была оказана медпомощь.

В этот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что 15 жителей Мариуполя ранили при боевых действиях. Среди пострадавших граждан — младенец.

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Сергей Истомин
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