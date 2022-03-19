США отказались участвовать в боевых действиях на Украине

Глава Пентагона Остин заявил, что США не будут участвовать в боевых действиях на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США отказываются участвовать в боевых действиях на Украине и вводить бесполетную зону над этой страной. Об этом он рассказал в интервью CNN.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять о том, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине», — сказал министр, добавив, что установление бесполетной зоны означало бы прямое вовлечение США, поскольку пришлось бы предпринимать действия против нарушителей.

«Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт», — сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что США при этом будут защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО.

Ранее Остин заявил, что США не согласны вводить бесполетную зону над Украиной, где проходит специальная операция России, поскольку это спровоцирует начало американо-российской войны.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.