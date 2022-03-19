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В ЦРУ рассказали о секретной подготовке украинских военных

Экс-сотрудник ЦРУ Хиллсберг заявил, что США после 2014 года готовили украинских военных

Кадр: Fox News

США после 2014 года отправляли офицеров разведки ЦРУ на Украину для секретной подготовки местных военных. Об этом заявил экс-сотрудник разведки ЦРУ Райан Хиллсберг в интервью телеканалу Fox News.

«Действительно, некоторые из полученных нами отчетов о том, что произошло после 2014 года, говорят о том, что офицеры военизированных формирований ЦРУ въезжали на Украину и помогали им [украинским военным]», — рассказал Хиллсберг. По его мнению, военнослужащих Украины необходимо было обучать и оказывать им поддержку.

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Ранее стало известно, что британский наемник уехал домой после девяти часов пребывания на Украине. По словам мужчины, он рассчитывал обучать украинцев навыкам оказания первой помощи, а не участвовать в действиях на передовой. Он также рассказал, что убедил отказаться от контракта еще 20 добровольцев.

13 марта в Министерстве обороны России доложили об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников в результате ударов по центрам подготовки в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. В ведомстве пояснили, что в этих учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями, а также использовали их как базу для хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.

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Николай Чигасов
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