Экс-сотрудник ЦРУ Хиллсберг заявил, что США после 2014 года готовили украинских военных

США после 2014 года отправляли офицеров разведки ЦРУ на Украину для секретной подготовки местных военных. Об этом заявил экс-сотрудник разведки ЦРУ Райан Хиллсберг в интервью телеканалу Fox News.

«Действительно, некоторые из полученных нами отчетов о том, что произошло после 2014 года, говорят о том, что офицеры военизированных формирований ЦРУ въезжали на Украину и помогали им [украинским военным]», — рассказал Хиллсберг. По его мнению, военнослужащих Украины необходимо было обучать и оказывать им поддержку.

Ранее стало известно, что британский наемник уехал домой после девяти часов пребывания на Украине. По словам мужчины, он рассчитывал обучать украинцев навыкам оказания первой помощи, а не участвовать в действиях на передовой. Он также рассказал, что убедил отказаться от контракта еще 20 добровольцев.

13 марта в Министерстве обороны России доложили об уничтожении на западе Украины до 180 иностранных наемников в результате ударов по центрам подготовки в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. В ведомстве пояснили, что в этих учебных центрах готовили наемников перед боевыми действиями, а также использовали их как базу для хранения вооружения и военной техники из зарубежных стран.