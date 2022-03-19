Сенаторы США попросили Байдена призвать НАТО усилить присутствие в Румынии

Politico: сенаторы США через Байдена призвали НАТО усилить присутствие в Румынии

Сенаторы США обратились к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой призвать НАТО усилить присутствие в Румынии. Об этом сообщает газета Politico.

«Мы считаем, что можно и нужно сделать больше для усиления мер сдерживания на юго-восточном фланге, где действия России ставят под угрозу ключевых союзников и партнеров», — заявили 11 законодателей в письме к главе государства.

Сенаторы через Байдена призвали НАТО к более комплексному и стратегическому подходу в Черноморском регионе и порекомендовали не ослаблять внимание к Балканам, которые они считают «уязвимым регионом Европы».

Авторы письма также попросили президента посетить Румынию или одну из стран Балтии по пути на экстренный саммит НАТО в Брюсселе, чтобы показать этому региону сильную поддержку Соединенных Штатов.

16 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса.

