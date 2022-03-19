Стало известно о «тайной финансовой схеме» Ирана для обхода санкций Запада

WSJ сообщила, что власти Ирана тайно разработали финансовую схему для обхода санкций

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах и документы сообщила, что власти Ирана разработали «тайную финансовую схему» для обхода санкций.

Как стало известно изданию, она позволяет проводить торговые сделки на десятки миллиардов долларов при помощи посредников за пределами страны. Также используются счета в зарубежных коммерческих банках, фирмы-координаторы и расчетный центр.

Газета отмечает, что иранские банки, которые не имеют возможности производить операции по экспорту и импорту, создают компании за границей, в дальнейшем такие организации служат доверенными лицами для бизнеса государства и проводят сделки от его имени.

Посредники продают за рубеж нефть и другие товары из Ирана, а также закупают иностранные товары в долларах и иной валюте. Источники издания сообщили, что часть доходов ввозится в страну контрабандой, но большая часть остается на заграничных счетах.

Иранские чиновники считают схему малоэффективной и коррупционной, однако эта система позволила Тегерану справиться с санкционным давлением США, которое годами тормозило экономику и привело к обвалу иранского риала.

Ранее стало известно, что администрация США решила восстановить ранее отмененные исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана. Однако Вашингтон не считает эту меру уступкой Тегерану, заявили в Госдепартаменте.

15 декабря Иран анонсировал возвращение к СВПД в том случае, если США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из СВПД по иранской ядерной программе. В США заявили о готовности снять ограничения с Ирана, но только те, что противоречат СВПД.

