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Стало известно о «злом трюке» США с Россией и Китаем

GT считает, что США пытаются заставить Китай оказать давление на Россию из-за Украины

Фото: Pixabay

Вашингтон стремится использовать тему российской спецоперации на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой. Об этом стало известно китайской газете Global Times (GT).

Как считает автор публикации, США пытаются заставить Пекин оказать давление на РФ в сложившейся ситуации. По его мнению, разрешением конфликта должен заниматься Белый дом. «Основной причиной гнева России и военной операции на Украине стало расширение НАТО на восток. Именно США должны потушить пожар, который они разожгли на Украине», — говорится в статье. Также обозреватель назвал возмутительным факт того, что Вашингтон требует от Пекина сделать это ценой российско-китайских отношений.

По мнению журналиста Global Times, США и НАТО допустили ошибку при построении системы европейской безопасности. «Россия — это независимая крупная держава, и Китай не имеет возможности влиять на ее решение по Украине, которое Москва считает вопросом "жизни и смерти"», — пояснил обозреватель. Он добавил, что попытка испортить отношения двух стран является «злым трюком» со стороны США.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы главы государств обсудили специальную операцию России на Украине. Американский лидер предупредил коллегу о последствиях, которые ждут Китай в случае поддержки России.

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Марина Совина
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