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МИД России обвинил ЮНЕСКО в помощи распространению фейков о спецоперации

МИД России: страны Запада пытаются использовать ЮНЕСКО для распространения фейков

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Западные политики, созвавшие внеочередную сессию Исполнительного совета ЮНЕСКО 15-16 марта, использовали международную площадку для распространения фейков о специальной операции России на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел России (МИД РФ).

В ведомстве уточнили, что «идеологи заседания» говорили о текущем положении дел на Украине. «Основное внимание наши оппоненты, принявшие привычные для себя роли моралистов и нравоучителей, уделили задаче бесконтрольного распространения фейков о Российской Федерации», — обвинили ЮНЕСКО в помощи распространению фейков. По словам дипломатов, западные страны пытаются использовать международную организацию.

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Дипломаты напомнили, что ЮНЕСКО раньше была гуманитарной, нейтральной и авторитетной площадкой. Ее задача — содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов. В Москве отметили, что международная организация стала «жертвой эгоистических амбиций и политических пристрастий отдельных западных столиц».

Специальная военная операция на Украине идет с 24 февраля. Целью происходящего, по словам президента России Владимира Путина, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Марина Совина
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