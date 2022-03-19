Лукашенко оценил роль Зеленского в управлении процессами на Украине

Лукашенко заявил, что Зеленский мало управляет процессами, происходящими на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский мало вникал в процессы, происходившие в стране, и сейчас практически не управляет ими. Такую оценку роли украинского лидера в управлении делами республики дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Он и до конфликта мало вникал в эти процессы, в силу, наверное, своей подготовленности или неготовности. Но он не глупый человек, и я надеялся, что с опытом (...) он абсолютно будет адекватно управлять ситуацией в Украине, [но этого] не произошло, начался конфликт», — поделился своим мнением политик.

Ранее Лукашенко заявил, что Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать России. По словам политика, РФ предложила Украине «превратиться» в Белоруссию «с определенными нюансами». «Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию», — пояснил белорусский лидер.

Белорусский лидер также назвал условие прекращения конфликта на Украине. По его словам, боевые действия на украинской земле закончатся, если США займут позицию по установлению мира. Однако политик усомнился в вероятности такого решения со стороны Вашингтона.