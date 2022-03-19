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«Зенит» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ

«Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в 22-м туре РПЛ со счетом 3:0

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. «Зенит» открыл счет в концовке первого тайма усилиями бразильского форварда команды Малкома. Во втором тайме на 55-й минуте 25-летний нападающий оформил дубль и принес победу сине-бело-голубым. Гол Юри Алберто сделал счет разгромным.

Таким образом, «Зенит» упрочил лидерство в РПЛ. В активе команды 48 очков после 22 матчей чемпионата. Ближайший преследователь команды Сергея Семака — столичное «Динамо». У бело-голубых 42 очка и матч в запасе. 20 марта «Динамо» предстоит домашняя встреча против «Ростова».

Ранее 19 марта в рамках 22-го тура РПЛ победу над «Ахматом» одержал столичный «Локомотив». «Спартак» не сумел обыграть «Нижний Новгород» дома. Матч закончился вничью.

Николай Костюков
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