Российские ученые усомнились в опасности и заразности дельтакрона

Российские ученые не увидели причин, позволяющих пророчить лидерство дельтакрону

Российские ученые усомнились, что гибридный вариант COVID-19, известный как дельтакрон, станет доминирующим. Об этом пишут «Известия».

По словам старшего научного сотрудника кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаила Болкова, дельтакрон способен крепче держаться за клетку, однако к чему именно это ведет, пока не выяснено. «Если плотный контакт усилит эндоцитоз клеток, то усилится и способность вируса проникать в них. А если эндоцитоз ослабнет, то результат будет обратный. Это покажет только эксперимент», — объяснил он.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает омикрон более опасным и заразным вариантом, поскольку дельтакрон до сих пор не смог его вытеснить. Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов заявил, что пока не видит особых причин, позволяющих пророчить дельтакрону лидерство.

Дельтакрон (Delta 21J/AY.4-Omicron 21K/BA.1) состоит из ДНК спайкового белка варианта омикрон и основания, позаимствованного у варианта дельта. Впервые был обнаружен в январе 2022 года на Кипре. 16 марта пресс-служба Роспотребнадзора объявила, что в России не выявлено ни одного случая заражения дельтакроном.