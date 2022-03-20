Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские ученые усомнились в опасности и заразности дельтакрона

Российские ученые не увидели причин, позволяющих пророчить лидерство дельтакрону

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российские ученые усомнились, что гибридный вариант COVID-19, известный как дельтакрон, станет доминирующим. Об этом пишут «Известия».

По словам старшего научного сотрудника кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаила Болкова, дельтакрон способен крепче держаться за клетку, однако к чему именно это ведет, пока не выяснено. «Если плотный контакт усилит эндоцитоз клеток, то усилится и способность вируса проникать в них. А если эндоцитоз ослабнет, то результат будет обратный. Это покажет только эксперимент», — объяснил он.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает омикрон более опасным и заразным вариантом, поскольку дельтакрон до сих пор не смог его вытеснить. Заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов заявил, что пока не видит особых причин, позволяющих пророчить дельтакрону лидерство.

Дельтакрон (Delta 21J/AY.4-Omicron 21K/BA.1) состоит из ДНК спайкового белка варианта омикрон и основания, позаимствованного у варианта дельта. Впервые был обнаружен в январе 2022 года на Кипре. 16 марта пресс-служба Роспотребнадзора объявила, что в России не выявлено ни одного случая заражения дельтакроном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Франция заморозила многомиллиардные активы ЦБ России
Зеленский продлил военное положение на Украине
В США прокомментировали возможность визита Байдена на Украину
Генсек НАТО оценил вероятность вмешательства в украинский конфликт
В Саудовской Аравии оценили важность российской нефти для мирового рынка
Найдена оставившая тело младенца у мусорных баков в Москве женщина
Возлюбленный Ким Кардашьян вышел из программы Безоса по полету в космос
Политолог оценил шансы на вступление Финляндии в НАТО
Российские ученые усомнились в опасности и заразности дельтакрона
Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.