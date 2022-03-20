Психолог назвала способы помочь детям построить здоровые отношения с едой

Психолог Гаммер предупредила об опасности разделения продуктов на плохие и хорошие

Психолог Аманда Гаммер и доктор Линн Грин рассказали о здоровых отношениях с едой и назвали способы помочь детям их построить. Их слова приводит Metro.

Гаммер объяснила, что во время обсуждения пользы здорового питания с детьми важно делать акцент не на том, как еда отражается на внешнем виде и весе, а на том, как вредные продукты влияют на здоровье. «Поговорите обо всем, что необходимо вашему организму для здоровья, и о том, как сбалансированное питание способствует этому», — предложила она.

Психолог предупредила, что разделение продуктов на хорошие и плохие и запрет последних опасны. Так у ребенка могут сформироваться нездоровые отношения с едой: став более самостоятельным, он может начать объедаться тем, что запрещали родители. Чтобы избежать этого, Гаммер советует обсуждать с детьми, почему одни продукты стоит есть в ограниченным количестве, а другие, наоборот, чаще и больше.

Гаммер обратила внимание на то, что не стоит использовать вредную пищу в качестве награды за хорошее поведение и успеваемость в детском саду или школе. Вместо этого она рекомендует гулять с ребенком, смотреть фильмы и вместе что-то делать руками.

«Моделируйте позитивный образ тела. Все мы знаем, что маленькие дети подобны губке, они впитывают информацию и отношение окружающих их людей», — заключила она.

Доктор Линн Грин настоятельно рекомендовала не читать ребенку нотаций и не рассказывать, что он должен и не должен есть. По ее мнению, это может вызвать отторжение и создаст риск того, что ребенок и вовсе перестанет общаться с родителями. Вместо этого можно постараться вовлечь детей в процесс выбора продуктов и заинтересовать их: попросить помочь с покупкой продуктов или вместе спланировать варианты здорового ужина.

Грин добавила, что важно давать детям высказываться и выслушивать их точку зрения. При этом, если состояние ребенка вызывает беспокойство, например он потребляет слишком мало калорий, лучше отвести его на прием к врачу, а не заниматься самолечением.

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