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Правительство расширило доступ уволенных россиян к соцконтрактам

Премьер Мишустин расширил доступ к социальным контрактам для уволенных после 1 марта

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым в течение 2022 года доступ к социальным контрактам будет расширен для граждан, потерявших работу после 1 марта. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех ее членов за три последних месяца. Теперь же, согласно новому постановлению, в 2022 году трудовой заработок потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным гражданина при расчете дохода семьи учитываться не будет. Как отметили в кабмине, это позволит оперативно поддержать семью в случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве.

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Социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами социальной защиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином) со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Благодаря ему граждане могут пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Полный перечень мер поддержки россиян в условиях кризиса был оглашен премьер-министром Михаилом Мишустиным 17 марта. По его словам, для стабилизации занятости власти выделят 40 миллиардов рублей — средства направят на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, организацию общественных работ, реализацию региональных программ занятости и проведение обучающих курсов. Согласно появившемуся ранее проекту плана по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, изначально на эти цели планировалось выделить 160 миллиардов.

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Марина Совина
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