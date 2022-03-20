Возле древнейшей египетской пирамиды нашли пять неизвестных гробниц

При раскопках возле Ступенчатой пирамиды в Саккаре обнаружили древние гробницы

Египетские власти продемонстрировали пять древних гробниц, обнаруженных в начале марта возле Ступенчатой пирамиды в Саккаре — древнейшего крупного каменного здания в мире. Об этом сообщает Associated Press.

По словам генерального секретаря Службы древностей Египта Мостафы Вазири, неизвестные ранее гробницы были найдены в ходе археологических раскопок, которые велись с сентября 2021 года. Они богато украшены и предназначались для региональных правителей и управителей дворцов. «Мы полагаем, что сможем найти и другие гробницы в этом районе», — добавил Вазири.

Специалисты датируют гробницы периодом Древнего царства, продолжавшимся с середины XXVIII до середины XXI века до нашей эры, и Первым переходным периодом, который наступил после падения Древнего царства.

Ранее сообщалось, что найденным 400 лет назад мумиям провели компьютерную томографию. Выяснилось, что останки принадлежат мужчине 20 лет, женщине 30 лет и девушке-подростку от 17 до 19 лет.

