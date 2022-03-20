Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Возле древнейшей египетской пирамиды нашли пять неизвестных гробниц

При раскопках возле Ступенчатой пирамиды в Саккаре обнаружили древние гробницы

Фото: Sayed Hassan / AP

Египетские власти продемонстрировали пять древних гробниц, обнаруженных в начале марта возле Ступенчатой пирамиды в Саккаре — древнейшего крупного каменного здания в мире. Об этом сообщает Associated Press.

По словам генерального секретаря Службы древностей Египта Мостафы Вазири, неизвестные ранее гробницы были найдены в ходе археологических раскопок, которые велись с сентября 2021 года. Они богато украшены и предназначались для региональных правителей и управителей дворцов. «Мы полагаем, что сможем найти и другие гробницы в этом районе», — добавил Вазири.

Материалы по теме:
«Они оказались совершенно беззащитными» Пирамиды Египта простояли тысячи лет, но скоро могут погибнуть. Что им угрожает?
«Они оказались совершенно беззащитными»Пирамиды Египта простояли тысячи лет, но скоро могут погибнуть. Что им угрожает?
28 февраля
Грязная история Раскрыта тайна гибели Древнего Египта
Грязная историяРаскрыта тайна гибели Древнего Египта
20 октября
В рай на чужом гробу Египтологи обнаружили неизвестную династию фараонов
В рай на чужом гробуЕгиптологи обнаружили неизвестную династию фараонов
11 февраля

Специалисты датируют гробницы периодом Древнего царства, продолжавшимся с середины XXVIII до середины XXI века до нашей эры, и Первым переходным периодом, который наступил после падения Древнего царства.

Ранее сообщалось, что найденным 400 лет назад мумиям провели компьютерную томографию. Выяснилось, что останки принадлежат мужчине 20 лет, женщине 30 лет и девушке-подростку от 17 до 19 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Замкомандующего Черноморским флотом погиб в боях за Мариуполь
Москвичей восхитило необычное исполнение знаменитой песни в метро
Политолог рассказал о перспективах перемен в Туркменистане после выборов
Глава UFC высказался о хайпе вокруг Второго Макгрегора
Зеленский допустил третью мировую войну в случае провала переговоров с Путиным
Возле древнейшей египетской пирамиды нашли пять неизвестных гробниц
Зеленский ответил на вопрос об уступках России по Крыму и Донбассу
Россиянам дали советы по сохранению сбережений
Женщина поддержала страдающих от одиночества незнакомцев с помощью бутербродов
Кадыров пообещал въехать в Киев на бандеровской бронемашине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.