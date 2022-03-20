В «Рубине» ответили на вопрос о будущем Слуцкого после разгрома от ЦСКА

Гендиректор «Рубина» Сайманов заявил, что тренер Слуцкий продолжит работать с командой

В «Рубине» ответили на вопрос о будущем главного тренера Леонида Слуцкого после разгрома от ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова генерального директора казанской команды Рустема Сайманова передает «Чемпионат.com».

«Продолжит ли Слуцкий работу? Да, конечно», — заявил Сайманов.

Ранее 20 марта московский ЦСКА на своем поле разгромил казанский «Рубин». Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Юсуф Языджи, по голу забили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. У «Рубина» забитый мяч на счету Константина Кучаева. Казанский клуб из-за удалений Александра Ломовицкого и Силвие Бегича заканчивал матч вдевятером.

«Рубин» имеет в активе 25 очков. Команда занимает десятое место в турнирной таблице.