Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Саутгемптон
0:0
1-й тайм
live
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/4 финала
Кадис
Сегодня
18:15 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|29-й тур
Реймс
Сегодня
19:05 (Мск)
Лион
Франция - Лига 1|29-й тур
Вольфсбург
Сегодня
19:30 (Мск)
Байер
Германия - Бундеслига|27-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|22-й тур
Спорт

В «Рубине» ответили на вопрос о будущем Слуцкого после разгрома от ЦСКА

Гендиректор «Рубина» Сайманов заявил, что тренер Слуцкий продолжит работать с командой

Фото: Алксандр Кулебякин / Globallookpress.com

В «Рубине» ответили на вопрос о будущем главного тренера Леонида Слуцкого после разгрома от ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова генерального директора казанской команды Рустема Сайманова передает «Чемпионат.com».

«Продолжит ли Слуцкий работу? Да, конечно», — заявил Сайманов.

Ранее 20 марта московский ЦСКА на своем поле разгромил казанский «Рубин». Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Юсуф Языджи, по голу забили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. У «Рубина» забитый мяч на счету Константина Кучаева. Казанский клуб из-за удалений Александра Ломовицкого и Силвие Бегича заканчивал матч вдевятером.

«Рубин» имеет в активе 25 очков. Команда занимает десятое место в турнирной таблице.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Франция заморозила многомиллиардные активы ЦБ России
Россиянам назвали популярные направления для отпуска с учетом закрытых границ
Стало известно о продолжении транзита газа через Украину в штатном режиме
Сирийские военные преградили проезд армии США
На Украине заявили о прекращении работы почти трети экономики
Часто путешествующая россиянка рассказала о плюсах отдыха в Абхазии
В США прокомментировали возможность признания Донбасса и Крыма вслед за Киевом
Более 12 человек погибли из-за контрабандного алкоголя в штате с сухим законом
Чемпион UFC Усман пошутил над желанием Макгрегора подраться с ним
Психолог раскрыла способы поддержания внутреннего равновесия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.