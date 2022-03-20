В команде Волкова прокомментировали поражение в главном бою турнира UFC

Менеджер Александра Волкова Банников заявил о непонимании причин поражения от Аспиналла

В команде российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова прокомментировали поражение в главном бою турнира UFC Fight Night 204. Слова менеджера спортсмена Ивана Банникова приводит «Матч ТВ».

Банников заявил о непонимании причин проигрыша британцу Тому Аспиналлу. «Поражение очень тяжелое, причины будем анализировать. Что это было на самом деле, ответить сможет только сам Александр», — поделился он.

Ранее 20 марта Волков досрочно проиграл Аспиналлу. Бой завершился победой британского спортсмена в первом раунде болевым приемом.

Это десятое поражение Волкова при 34 победах. Для Аспиналла победа стала 12-й в карьере при двух поражениях.