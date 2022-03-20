Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Саутгемптон
Сегодня
18:00 (Мск)
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/4 финала
Кадис
Сегодня
18:15 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|29-й тур
Реймс
Сегодня
19:05 (Мск)
Лион
Франция - Лига 1|29-й тур
Вольфсбург
Сегодня
19:30 (Мск)
Байер
Германия - Бундеслига|27-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|22-й тур
Спорт

В команде Волкова прокомментировали поражение в главном бою турнира UFC

Менеджер Александра Волкова Банников заявил о непонимании причин поражения от Аспиналла

Фото: Per Haljestam / Reuters

В команде российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова прокомментировали поражение в главном бою турнира UFC Fight Night 204. Слова менеджера спортсмена Ивана Банникова приводит «Матч ТВ».

Банников заявил о непонимании причин проигрыша британцу Тому Аспиналлу. «Поражение очень тяжелое, причины будем анализировать. Что это было на самом деле, ответить сможет только сам Александр», — поделился он.

Ранее 20 марта Волков досрочно проиграл Аспиналлу. Бой завершился победой британского спортсмена в первом раунде болевым приемом.

Это десятое поражение Волкова при 34 победах. Для Аспиналла победа стала 12-й в карьере при двух поражениях.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили об уничтожении базы с иностранными наемниками на Украине
Мужчину застрелили у бара на востоке Москвы
В команде Волкова прокомментировали поражение в главном бою турнира UFC
В ДНР заявили об эвакуации 541 человека из Мариуполя
Минобороны рассказало о воздушной дуэли нового Героя России на Украине
Россиян предупредили об опасности оплат через VPN
Си Цзиньпина уличили в предложении «обменять» помощь Украине на Тайвань
Надаль побил исторический рекорд Федерера
Популярная телеведущая назвала преимущества Москвы перед городами Европы
Китай выступил против необоснованных обвинений в свой адрес по вопросу Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.