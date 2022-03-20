Экономист рассказал об источниках получения валюты для России

Экономист Абрамов: валютной выручки может хватить на обслуживание госдолга России

Из-за финансовых ограничений ЕС и США выручка от экспорта станет главным источником валюты. С помощью этих средств Москва сможет оплачивать госдолг, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

Более половины золотовалютных резервов России заморожены Евросоюзом и Соединенными Штатами, что усложняет обслуживание госдолга. Для этих целей власти могут начать использовать полученную валютную выручку, что будет иметь свои последствия, считает экономист.

«Если предположить, что все это долго будет продолжаться, желательно финансировать возникающие потребности за счет валютной выручки, которую мы получаем. Имеющаяся сумма золотовалютных резервов значительна, какие-то текущие проблемные статьи она поможет закрыть, но вопрос стоит в том, чтобы было пополнение валютной выручки с учетом действующих ограничений. Жить надо по доходам, резервы — это хорошо, но на них вечно не проживешь», — объяснил специалист.

Даже в условиях санкций Россия продолжает заниматься экспортом, ключевые направления все еще приносят прибыль, утверждает Александр Абрамов.

«Россия продолжает экспортировать нефть, газ, металлы, лес. Кроме того, Россия обычно продавала много зерна, каких-то продуктов питания, удобрения. Понятно, что в результате санкций ограничен поток валютной выручки, поэтому надо поджиматься какое-то время. На поддержание такой жизни валютной выручки должно хватить, на развитие — не очень», — заключил он.

Франция заморозила активы Центробанка России на сумму 22 миллиарда евро. Среди них около 850 миллионов принадлежат частным лицам.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что из 640 миллиардов долларов Запад заморозил 300 миллиардов. Эти средства Россия не может использовать для обслуживания госдолга.

Несмотря на это, Москва в срок осуществила платеж по евробондам на сумму 117,2 миллиона долларов.