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На Украине раскрыли число эвакуированных по гумкоридорам

Вице-премьер Украины Верещук сообщила, что по гумкоридорам эвакуировали 7295 человек
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: РИА Новости

Вице-премьер Украины Ирина Верещук раскрыла число эвакуированных по гумкоридорам. Она сообщила об этом в воскресенье, 20 марта, ее слова приводит РИА Новости.

«Всего эвакуировано за сегодня 7295 человек», — сказала Верещук.

По ее словам, из Мариуполя в Запорожье было вывезено почти четыре тысячи человек, в понедельник в Мариуполь планируется отправить около 50 автобусов для эвакуации мирных жителей.

Ранее в марте Верещук сообщила о согласовании девяти гуманитарных коридоров. Верещук рассказала, что коридоры будут действовать из Мариуполя в Запорожье, а также из Сум, Тростянца, Лебедина, Конотопа, сел Краснополье и Великая Писаревка в Полтаву. Планируется доставить гуманитарную помощь в города Балаклея и Изюм Харьковской области.

Марина Совина
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