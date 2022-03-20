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На Украине временно запретили ряд политических партий

Зеленский приостановил деятельность оппозиционных партий на время военного положения

Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность ряда политических партий. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Среди прочих, на время военного положения под запретом оказались блок «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», и еще около 10 партий. Министерству юстиции поручили «немедленно обеспечить прекращение деятельности» этих политических сил.

15 марта Верховная Рада продлила военное положение на Украине на 30 суток. Отмечается, что действие режима будет продлено с 26 марта. До этого соответствующий законопроект в парламент внес Зеленский.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. В ответ на это Зеленский заявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной. 25 февраля на Украине также была объявлена всеобщая мобилизация.

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Марина Совина
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