Названы семь самых распространенных антитрендов в моде

Модный редактор назвала антитрендом платье-комбинацию в сочетании с блейзером и туфлями

Модный редактор портала Who What Wear Кристен Николс (Kristen Nichols) перечислила семь самых распространенных антитрендов в одежде, из которых можно собрать актуальный базовый гардероб. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт заявила, что образ, составленный из рубашки, блейзера, джинсов и балеток или лоферов, в текущий момент считается популярным антитрендом. В свой список Николс включила еще несколько подобных комбинаций: например, рубашку с джинсами и кроссовками в стиле ретро, а также джинсовую рубашку с джинсами и сапогами.

Кроме того, в подборке редактора оказались модная в 1990-е годы водолазка без рукавов, скомпонованная с брюками и туфлями на каблуках, и платье-комбинация в сочетании с блейзером и босоножками на каблуках. Также антитрендами Николс назвала наряд из свитера с круглым вырезом, юбку длины миди, сапоги до колена и кожаную куртку или тренч, а также рубашку в полоску, совмещенную с брюками, солнцезащитными очками и украшениями.

Специалистка отметила, что люди выбирают перечисленные образы независимо от того, находятся ли они на пике актуальности в данный момент. По ее словам, подобные вещи являются классикой и могут удачно сочетаться между собой.

Ранее в марте модные редакторы перечислили семь новых модных трендов текущего сезона. Журналисты проанализировали образы гостей показов, состоявшихся в рамках прошедшей Недели моды в Париже, и составили подборку одежды, обуви и украшений, актуальных в 2022 году. Так, в список попала одежда с принтами, например наряды в полоску или с цветочным орнаментом.