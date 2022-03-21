На полюсах Земли выявили аномальное потепление

На Северном и Южном полюсах зафиксировано аномальное повышение температуры

Метеорологи выявили аномальное потепление на Южном и Северном полюсах Земли. Об этом сообщает Associated Press.

Трекеры экстремальных погодных условий зафиксировали на французско-итальянской антарктической исследовательской станции «Конкордия», располагающейся на высоте 3234 метра, температуру на 40 градусов выше нормы, она составила минус 12,2 градуса Цельсия. При этом на отечественной станции «Восток», которая находится на 250 метров выше «Конкордии», температура оказалась на 15 градусов выше нормы — столбики термометров поднялись до минус 17,7 градуса Цельсия.

Исследователи отметили, что из-за потепления в Антарктиде, где начинается осенний период, погода становится теплее и в Арктике, где превышение нормы составило более 30 градусов.

Они добавили, что Северный и Южный полюс не должны таять одновременно. Ученые считают, что спровоцировать это, вероятно, мог теплый атмосферный поток, который попал в Антарктиду из Тихого океана. Сохранение такой тенденции станет серьезным поводом для тревоги.

В марте 2022 года специалисты нашли способ остановить таяние льда в Арктике в этом столетии. Немедленное сокращение выбросов метана и углерода способно сохранить арктический ледяной покров на 80 процентов.