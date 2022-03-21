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В Черном море зафиксировали рост «чернобыльских веществ»

Ученые обнаружили рост «чернобыльских веществ» в Черном море после 2014 года

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Ученые из Севастополя обнаружили после 2014 года повышенную концентрацию радионуклидов, похожих на вещества из чернобыльской зоны. Об этом сообщает ТАСС.

«В северо-западной [части] Азовского моря [фиксировалось повышение концентраций радионуклидов после 2014 года], в Каркинитском заливе», — заявили специалисты Института биологии южных морей РАН. Предположительно эти вещества попали вместе с днепровской водой. По словам ученых, вода могла пройти самотеком через Херсонскую область из-за перекрытия канала.

Руководитель отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМ Наталья Мирзоева уточнила, что вещества могли попасть в Днепр из чернобыльской зоны, так как через нее протекает Припять — один из днепровских притоков. Отмечается, что до 2014 года основная часть воды протекала через Северо-Крымский канал и впадала в Черное море у побережья Крыма. Однако после его перекрытия Украиной вода стала поступать через Херсонскую область.

«Крымский канал до 2014 года был у нас поставщиком растворенных радионуклидов. Ждем, что мы увидим сейчас — больше ли, на том же ли уровне», — подытожила Мирзоева.

Украина перекрыла канал, по которому вода поступала в Крым из Херсонской области, в мае 2014 года. Отмечается, что восемь лет жители региона получали воду из местных источников.

В конце февраля военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Чернобыльская атомная электростанция могла использоваться для диверсий силами националистических батальонов Украины. «Это очень опасный объект с ядерными компонентами, материалами, которые находятся практически в открытом виде», — подчеркнул эксперт.

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Андрей Ставицкий
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