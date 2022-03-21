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Назван главный риск отказа от российской нефти для Европы

Аналитик Юшков заявил о возможном росте цен на газ при отказе Европы от нефти из России

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

При резком отказе Европы от российской нефти цены могут взлететь до нескольких сотен долларов за баррель. Но для западных стран опаснее ответные меры Москвы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он назвал главный риск для европейцев в такой ситуации.

Прогноз вице-премьера России Александра Новака о том, что при отказе Европы от российской нефти стоимость топлива в мире может достичь от 300 до 500 долларов за баррель, возможен при быстром развитии событий. По мнению аналитика, если это случится в течение нескольких лет, рынок почти не заметит изменений.

«Если это будет происходить ежемоментно, и России придется останавливать добычу, тогда, наверное, мы можем увидеть такие показатели. Потому что это будет очередной шок для нефтяного рынка. В панике цены могут достичь нескольких сотен долларов за баррель, если европейцы введут мгновенный запрет на покупку российской нефти. Если официального запрета не будет, но постепенно компании будут переориентироваться на производителей с Ближнего Востока, такого шока не будет. Будут локальные дефициты, которые приедут к всплескам цен в 150-200 долларов», — считает специалист.

При отказе от российской нефти Европа может начать закупать ее в ближневосточном регионе. Москва же переориентируется на поставки в Индию, Китай, Южную Америку. Россия поменяется рынками со странами Персидского залива, полагает Игорь Юшков.

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Ответные меры

При прекращении закупок нефти из России со стороны Европы, Москва лишится существенной части доходов и введет ответные меры, которые приведут уже к более серьезным последствиям, предположил специалист.

Самый большой риск для европейцев — это не отсутствие российской нефти, а то, что Россия в ответ прекратит поставки угля и газа. Перекинуть газопровод в другую сторону просто так не получится, а за доступные партии СПГ будет битва. Цены на газ в таком сценарии улетят за 10 или даже 20 тысяч долларов за кубометр

Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Санкции против текущей торговли, к чему сейчас принуждают европейцев — это очень опасный путь. Россия в ответ на нефтяное эмбарго может перекрыть поставки угля и газа. Когда против тебя такие санкции вводят, здесь уже все старые правила, что энергетика вне политики, не работают. Если раньше бы мы сказали, что Россия остановит поставки — это казалось фантастикой. Теперь мы живем в новом мире, где нет никаких правил игры, они будут писаться заново», — заключил Игорь Юшков.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, при маловероятном отказе от российской нефти Москва сможет диверсифицировать поставки. По его словам, компании уже занимаются созданием логистических схем и цепочек, а власти просчитывают даже самые жесткие сценарии.

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Мария Сметанина
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