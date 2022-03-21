Назван главный риск отказа от российской нефти для Европы

Аналитик Юшков заявил о возможном росте цен на газ при отказе Европы от нефти из России

При резком отказе Европы от российской нефти цены могут взлететь до нескольких сотен долларов за баррель. Но для западных стран опаснее ответные меры Москвы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он назвал главный риск для европейцев в такой ситуации.

Прогноз вице-премьера России Александра Новака о том, что при отказе Европы от российской нефти стоимость топлива в мире может достичь от 300 до 500 долларов за баррель, возможен при быстром развитии событий. По мнению аналитика, если это случится в течение нескольких лет, рынок почти не заметит изменений.

«Если это будет происходить ежемоментно, и России придется останавливать добычу, тогда, наверное, мы можем увидеть такие показатели. Потому что это будет очередной шок для нефтяного рынка. В панике цены могут достичь нескольких сотен долларов за баррель, если европейцы введут мгновенный запрет на покупку российской нефти. Если официального запрета не будет, но постепенно компании будут переориентироваться на производителей с Ближнего Востока, такого шока не будет. Будут локальные дефициты, которые приедут к всплескам цен в 150-200 долларов», — считает специалист.

При отказе от российской нефти Европа может начать закупать ее в ближневосточном регионе. Москва же переориентируется на поставки в Индию, Китай, Южную Америку. Россия поменяется рынками со странами Персидского залива, полагает Игорь Юшков.

Ответные меры

При прекращении закупок нефти из России со стороны Европы, Москва лишится существенной части доходов и введет ответные меры, которые приведут уже к более серьезным последствиям, предположил специалист.

Самый большой риск для европейцев — это не отсутствие российской нефти, а то, что Россия в ответ прекратит поставки угля и газа. Перекинуть газопровод в другую сторону просто так не получится, а за доступные партии СПГ будет битва. Цены на газ в таком сценарии улетят за 10 или даже 20 тысяч долларов за кубометр Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Санкции против текущей торговли, к чему сейчас принуждают европейцев — это очень опасный путь. Россия в ответ на нефтяное эмбарго может перекрыть поставки угля и газа. Когда против тебя такие санкции вводят, здесь уже все старые правила, что энергетика вне политики, не работают. Если раньше бы мы сказали, что Россия остановит поставки — это казалось фантастикой. Теперь мы живем в новом мире, где нет никаких правил игры, они будут писаться заново», — заключил Игорь Юшков.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, при маловероятном отказе от российской нефти Москва сможет диверсифицировать поставки. По его словам, компании уже занимаются созданием логистических схем и цепочек, а власти просчитывают даже самые жесткие сценарии.

