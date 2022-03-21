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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту известного европейского телеканала

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews по требованию Генпрокуратуры России

Фото: Christophe Vandercam / Globallookpress.com

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к сайту европейского телеканала Euronews, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Сайт попал в перечень «универсального сервиса Роскомнадзора проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета». Доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры России.

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Euronews был основан 1 января 1993 года. Известный ежедневный круглосуточный телеканал освещает новости на 13 языках. Штаб-квартира телеканала Euronews расположена во Франции.

В понедельник, 21 марта, Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской. Деятельность организации, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, а также популярный мессенджер WhatsApp, теперь запрещена на территории России.

До этого в Роскомнадзоре и ФСБ попросили инстанцию немедленно запретить деятельность Meta в стране.

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Марина Совина
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