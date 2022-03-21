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Кремль назвал ложью данные об отсутствии гуманитарных коридоров на Украине

Дмитрий Песков заявил, что гумкоридоры на Украине есть, но националисты не выпускают людей

Фото: Globallookpress.com

Данные об отсутствии гуманитарных коридоров на Украине являются ложью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, гумкоридоры, обеспечивающиеся российскими военнослужащими, из украинских городов есть, однако люди оттуда не выходят, потому что их не выпускают националисты.

«Гуманитарные коридоры организуются. И все утверждения о том, что там окружение городов, никого не выпускают, — это абсолютная ложь», — объяснил Песков.

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21 марта в 10:00 по московскому времени Россия открыла гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и западном направлениях. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в заложниках у нацистов осталось еще до 130 тысяч мирных жителей и 184 иностранных гражданина из шести стран.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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