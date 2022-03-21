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Спрогнозировано будущее отношений Москвы и Пекина на фоне санкций

Ученый Кашин заявил, что из-за санкций России придется больше учитывать интересы КНР

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Ограничения, наложенные на Россию, сделают Китай главным торговым партнером страны на десятилетия вперед, что неизбежно скажется на координации в военной и политических сферах. Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики (ЦКМЕИ НИУ ВШЭ) Василий Кашин в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал будущее отношений Москвы и Пекина на фоне санкций.

«Тут уже все будет довольно однозначно. Ситуация, при которой мы будем зависеть от одного Китая, потребует от нас некоторой корректировки политики. Нельзя говорить, что мы будем "младшим партнером", но учитывать интересы Китая нам придется в гораздо большей степени, чем раньше, и это будет выражаться в том числе и в каких-то совместных действиях в военной сфере, скорее всего, в регионе Северо-Восточной Азии», — заявил ученый.

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18 марта

Ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн сообщил, что Китай выступает против введения антироссийских санкций США и намерен защищать интересы собственных предприятий, которым также могут угрожать ограничения со стороны Вашингтона. Он указал, что односторонние ограничения дестабилизируют глобальный рынок.

13 марта в США пообещали Пекину последствия в том случае, если Китай попытается помочь России справиться с ущербом от западных санкций. «Мы донесли до Пекина, что не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери», — пояснял советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Анжелика Бережная
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