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Израиль получит новые танки Merkava

Израильские военные получат танки Merkava 5 к 2023 году

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля получит новые боевые машины. Основные боевые танки Merkava 5 поступят на вооружение к 2023 году. Танк получит новые средства защиты и наблюдения. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на Walla.

Усовершенствованный танк Merkava получит модернизированный комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy который повысит защищенность машины. Также танк оснастят камерами дневного и ночного видения для кругового обзора, а командир машины получит шлем со встроенным дисплеем.

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В состав оборудования израильского танка интегрируют средства радиоэлектронной борьбы и новые датчики для обнаружения и захвата целей. Также Merkava 5 получит новое оборудование для обмена информацией с другими боевыми единицами.

Танк Merkava производят с 1979 года. В 2004 году на вооружение приняли Merkava Mk.4. Машина получила двигатель мощностью 1500 лошадиных сил и пушку MG253 калибра 120 миллиметров. Merkava Mk.4M также получил комплекс активной защиты Trophy.

В марте в публикации Defence24 отметили, что США одобрили поставки танков Abrams в Польшу с устаревшими боеприпасами. В арсенал танков войдут снаряды KE-W A1.

Ранее в том же месяце источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что в апреле в России начнутся испытания робота «Штурм». Машина основана на базе танка Т-72.

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Даниил Иринин
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