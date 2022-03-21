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Мурашко назвал число пациентов на одного врача в последнюю волну омикрона

Мурашко заявил, что в последнюю волну омикрона на одного врача приходилось 15 пациентов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В последнюю волну коронавируса на одного врача одновременно приходилось в среднем 15 заболевших. Такое число назвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова в понедельник, 21 марта, приводит ТАСС.

Министр отметил также, что с начала 2022 года почти 270 тысяч человек в России прошли углубленную диспансеризацию.

Кроме того, Мурашко попросил россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства и заверил, что все фармкомпании на сегодняшний день подтверждают продолжение поставок лекарств в страну.

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По данным оперштаба на 21 марта, в России за прошедшие сутки госпитализировали 2187 пациентов с коронавирусом. Выздоровели и выписались за этот период 61 938 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 271 880 россиян с COVID-19.

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Евгения Куликова
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