Мурашко назвал число пациентов на одного врача в последнюю волну омикрона

Мурашко заявил, что в последнюю волну омикрона на одного врача приходилось 15 пациентов

В последнюю волну коронавируса на одного врача одновременно приходилось в среднем 15 заболевших. Такое число назвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова в понедельник, 21 марта, приводит ТАСС.

Министр отметил также, что с начала 2022 года почти 270 тысяч человек в России прошли углубленную диспансеризацию.

Кроме того, Мурашко попросил россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства и заверил, что все фармкомпании на сегодняшний день подтверждают продолжение поставок лекарств в страну.

По данным оперштаба на 21 марта, в России за прошедшие сутки госпитализировали 2187 пациентов с коронавирусом. Выздоровели и выписались за этот период 61 938 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 271 880 россиян с COVID-19.