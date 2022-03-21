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Обломки немецкого корабля времен Первой мировой обнаружили на пляже после шторма

На пляже графства Корнуолл обнаружили обломки немецкого парусного судна SV Carl

Фото: Stefan Sauer / Getty Images

Обломки немецкого корабля времен Первой мировой войны были обнаружены на одном из пляжей графства Корнуолл на юго-западе Англии после шторма. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, парусное судно SV Carl было построено в городе Мэрипорт в 1893 году и зарегистрировано в Гамбурге (Германия). Британские власти конфисковали иностранный корабль в 1914-м, так как он был пришвартован в гавани Кардиффа на южном побережье Уэльса. Существовало мнение, что судно являлось вражеским минным заградителем.

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В 1917 году Королевский флот решил отбуксировать корабль в Лондон, чтобы разобрать на металлолом, однако SV Carl застрял на рифе в бухте Буби возле Падстоу на побережье Корнуолла.

«Два буксира Адмиралтейства прибыли из Девонпорта, чтобы попытаться снять его с мели. Как только они приступили, буксирные тросы разорвались, и SV Carl приземлился на внутренний риф», — цитирует таблоид письмо о тех событиях. В нем говорится, что спасатели осмотрели судно, убедились, что корпус цел, и предприняли еще одну попытку вызволить корабль. Однако она также закончилась неудачей.

Спустя 105 лет благодаря шторму из песка показались металлические ребра 60-футового (18-метрового) парусного судна. По словам местных жителей, в последний раз такое большое количество обломков SV Carl видели лишь зимой 2014 года.

Ранее в США охотники за кораблекрушениями Стиви и Кэти Либерт обнаружили обломки «корабля-призрака», затонувшего почти 350 лет назад.

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Варвара Кошечкина
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