Обломки немецкого корабля времен Первой мировой обнаружили на пляже после шторма

На пляже графства Корнуолл обнаружили обломки немецкого парусного судна SV Carl

Обломки немецкого корабля времен Первой мировой войны были обнаружены на одном из пляжей графства Корнуолл на юго-западе Англии после шторма. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, парусное судно SV Carl было построено в городе Мэрипорт в 1893 году и зарегистрировано в Гамбурге (Германия). Британские власти конфисковали иностранный корабль в 1914-м, так как он был пришвартован в гавани Кардиффа на южном побережье Уэльса. Существовало мнение, что судно являлось вражеским минным заградителем.

В 1917 году Королевский флот решил отбуксировать корабль в Лондон, чтобы разобрать на металлолом, однако SV Carl застрял на рифе в бухте Буби возле Падстоу на побережье Корнуолла.

«Два буксира Адмиралтейства прибыли из Девонпорта, чтобы попытаться снять его с мели. Как только они приступили, буксирные тросы разорвались, и SV Carl приземлился на внутренний риф», — цитирует таблоид письмо о тех событиях. В нем говорится, что спасатели осмотрели судно, убедились, что корпус цел, и предприняли еще одну попытку вызволить корабль. Однако она также закончилась неудачей.

Спустя 105 лет благодаря шторму из песка показались металлические ребра 60-футового (18-метрового) парусного судна. По словам местных жителей, в последний раз такое большое количество обломков SV Carl видели лишь зимой 2014 года.

Ранее в США охотники за кораблекрушениями Стиви и Кэти Либерт обнаружили обломки «корабля-призрака», затонувшего почти 350 лет назад.

